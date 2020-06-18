Лікар розповів, чому хворих на коронавірус в Україні влітку може виявитися більше, ніж навесні.

Про це в інтерв’ю #Буквам розповів лікар Ігор Заставний.

“Люди ігнорують захист, знімають маски. Припускаю, що влітку хворих COVID-19 може бути навіть більше, ніж було навесні”, – сказав він.

На думку фахівця, розмови про сезонності вірусу є скоріше способом самозаспокоєння.

“Завжди потрібно готуватися до найгірших сценаріїв. У цьому випадку найгірший сценарій – це відсутність сезонності, коли вірус поширюється від незалежно від того, літо зараз, або осінь”, – розповів Заставний.

При цьому лікар також нагадав, що влітку люди починають масово їздити на відпочинок, а тому ризики поширення коронавірусу по країні збільшуються.