Про це в інтерв’ю #Буквам розповів лікар Ігор Заставний.
“Люди ігнорують захист, знімають маски. Припускаю, що влітку хворих COVID-19 може бути навіть більше, ніж було навесні”, – сказав він.
На думку фахівця, розмови про сезонності вірусу є скоріше способом самозаспокоєння.
“Завжди потрібно готуватися до найгірших сценаріїв. У цьому випадку найгірший сценарій – це відсутність сезонності, коли вірус поширюється від незалежно від того, літо зараз, або осінь”, – розповів Заставний.
При цьому лікар також нагадав, що влітку люди починають масово їздити на відпочинок, а тому ризики поширення коронавірусу по країні збільшуються.
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