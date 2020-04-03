Медики припускають, що хворих на коронавірус COVID-19 в столиці може бути "значно більше", ніж відомо на сьогоднішній день.

Про це йдеться в статті #Букв “Запалення легень – це і був коронавірус: чи варто ставити собі діагноз постфактум”.

Ще на початку року багато ЗМІ писали про спалах пневмонії в Тернопільській області. Тоді в одній з лікарень обласного центру з таким діагнозом виявилося 50 осіб, кілька пацієнтів померли.

Лікарі закладу говорили, що журналісти дуже “перебільшують”, і спалахом це навряд чи назвеш: кількість хворих було ледь більшою, ніж надходить до них кожен сезон. Однак тепер Тернопільська область на третьому місці після Чернівецької області та міста Києва за кількістю заражених коронавірусом. Станом на 3 квітня тут 114 випадків хвороби, серед них — кілька десятків медиків.

Київський лікар Євген Симонець, який займається лікуванням патологій органів дихання, бронхітів, пневмоній та інших захворювань, в коментарях виданню зазначив, що зростання числа пацієнтів пневмонією до введення карантину фіксували і в столиці. Але тест на COVID-19 таким пацієнтам не проводили, а проведені лабораторні дослідження так і не довели, що їх причиною був саме “традиційний” сезонний грип.

Напередодні в Києві почали тестувати на наявність коронавірусу всіх пацієнтів із запаленням легенів. Однак тих, хто вже перехворів і виписався, навряд чи будуть тестувати на COVID-19. Відповідно, з’ясувати, чи були ті випадки пов’язані з COVID-19, вже не вдасться.

“Навряд чи можна вже довести, чи були ті пневмонії саме від коронавірусу. Зараз можна це тільки припускати. Але зверніть увагу: сезонні вірусні пневмонії завжди є. Їх завжди немало, і смертність у них теж доволі висока. Я спостерігаю пацієнтів із запаленнями легень, але вони робили експрес-тести за свій кошт. Хотіли знати для себе, що це не COVID-19. Та це все одно не точні результати. Бо ми ж знаємо, що вірогідність експрес-тестів невисока. Більш перевірених тестів, ПЛР-діагностику, роблять мало. Через це ми й бачимо такий низький рівень офіційно підтверджених діагнозів. Я більш ніж впевнений, що хворих значно більше”, — повідомив Симонець.

За офіційними даними, кількість хворих в Києві сьогодні — 180 осіб. Однак Симонець зазначив, що “більш ніж впевнений, що хворих [COVID-19] значно більше”.