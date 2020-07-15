Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова та Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва”.

“Володимир Зеленський залишається політиком з найвищим рівнем довіри (44%), проте не довіряє йому 49%, що робить баланс довіри та недовіри негативним”, – сказано в повідомленні.

Водночас спікеру Верховної ради Дмитру Разумкова станом на сьогодні довіряють 39%, а не довіряють 45% українців.

Іншим українським політикам довіряють значно менше. Наприклад, голові уряду Денису Шмигалю довіряють 14%, а не довіряють – 62%. Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 18% і не довіряють 70%, а голові Офісу президента Андрію Єрмаку довіряють 9% і не довіряють 48% українців відповідно.

Відзначається, що соціологічне дослідження було проведено з 3 по 9 липня 2020 року.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням Фонду “Демократичні ініціативи“ від грудня 2019 у президента Володимира Зеленського був позитивний баланс рейтингу довіри. Тоді президенту довіряли 62% українців, а не довіряли – 31%.