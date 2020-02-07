У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що з моменту старту державного застосунку "Дія", його успішно завантажили і авторизувалися 310 тисяч 31 користувач.

Про це повідомив керівник відомства Михайло Федоров.

На даний момент в застосунок можна залити водійські права і техпаспорти на автомобілі.

Такою можливістю скористалися близько половини авторизованих користувачів.

Зокрема, станом на 20:30 у четвер, 6 лютого, були відображені такі дані:

165 тисяч 936 громадян успішно отримали відображення водійських посвідчень;

133 тисяч 671 користувач може бачити відображення техпаспорта на транспортний засіб.

Федоров пояснив, що верифікація отриманих даних триває і незабаром буде доведена до 100%.

Володимир Зеленський виступив на презентації програми “Дія”, де розповів, що до кінця зими в українців можуть з’явитися цифрові паспорти.

Раніше сервісні центри МВС запустили онлайн-інструкцію, як отримати водійське посвідчення вперше.

З 5 лютого українці зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки не виходячи з дому.