Про це повідомив керівник відомства Михайло Федоров.
На даний момент в застосунок можна залити водійські права і техпаспорти на автомобілі.
Такою можливістю скористалися близько половини авторизованих користувачів.
Зокрема, станом на 20:30 у четвер, 6 лютого, були відображені такі дані:
- 165 тисяч 936 громадян успішно отримали відображення водійських посвідчень;
- 133 тисяч 671 користувач може бачити відображення техпаспорта на транспортний засіб.
Федоров пояснив, що верифікація отриманих даних триває і незабаром буде доведена до 100%.
Володимир Зеленський виступив на презентації програми “Дія”, де розповів, що до кінця зими в українців можуть з’явитися цифрові паспорти.
- Раніше сервісні центри МВС запустили онлайн-інструкцію, як отримати водійське посвідчення вперше.
- З 5 лютого українці зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки не виходячи з дому.
- Президент Володимир Зеленський хоче, щоб в майбутньому українці змогли голосувати на виборах за допомогою смартфона.