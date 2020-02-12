У Національному банку повідомили, що більшість операцій з банківськими картами в Україні наразі є безготівковими

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку в Facebook.

Уточнюється, частка обсягу безготівкових операцій становить у 2019 році 50,3% від всіх операцій з банківськими картами.

Водночас у 2018 році обсяг безготівкових операцій становив 45,1%, а 5 років тому показник досягав лише 25%.

“Розподіл безготівкових операцій за видами операцій свідчить, що в минулому році найбільшу кількість операцій з використанням карток припадала на розрахунки в торговельних мережах – 51,2%, за обсягами – домінували перекази з карти на карту – 42,4%”, – сказано в повідомленні.

Також в Нацбанку розповіли, що в Україні працює 68,9 млн платіжних карт. Їх кількість збільшилася на 16% за минулий рік.

Крім того, кількість безконтактних карток збільшилася за 2019 рік з 3,9 до 8,6 мільйона.