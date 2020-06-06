Про це повідомляє агентство Associated Press.

Рівень води в місті подекуди досягнув позначки в 116 см, що є третім за величиною показником для цього місяця.

Зокрема, була значно підтоплена площа Святого Марка.

Венеціанське агентство з моніторингу моря в якості причини аномального припливу назвало шторм в Атлантиці, який спровокував сильні вітри і дощі на півночі Італії.

Як пише видання La Stampa, в червні настільки великі припливи трапляються вкрай рідко. Подібний підйом води відбувався лише двічі за останні 20 років.

Так, найвищий прилив у червні був зареєстрований у Венеції в 2002 році. Тоді рівень води досягав позначки в 121 сантиметр, а в червні 2016 року – в 117 сантиметрів.