Відповідне відеозвернення опубліковано на фейсбук-сторінці музиканта.

“Іду з судилища по Ріффмастеру, і хотів би вам сказати якусь позитивну новину. На жаль, нічого приємного сказати не можу. Більш того, повинен ще одну неприємність для вас всіх, сповістити.. Для мене це дуже болючий момент, але, як мені здається, тримати це в секреті як мінімум нечесно. Так співпало, і це ніяк не пов’язано зі справою, в якій судять Андрія, так співпало, що сьогодні я вирішив припинити свою участь в значній частин … Не знаю як правильно сказати… Свого життя. я вирішив, що я більше не виступатиму з “Тартаком” і не виступатиму з “Був’є”, — сказав співак.

Положинський попросив утриматися від питань про причини такого рішення і наголосив, що зараз воно “не підлягає оскарженню”.

“Це сумно, непросто і болісно, ​​але я зрозумів, що все — більше не можу. Дуже просив би вас всіх не впадати в якийсь депресняк з цього приводу. Все-таки, це були прекрасні роки і багато хорошого ми зробили, подарували один одному безліч приємностей. Я б попросив не турбувати мене питаннями з цього приводу. Зараз рішення прийнято й оскарженню наразі не підлягає. Що буде в майбутньому — не знаю, конкретних планів не маю”, — додав музикант.

Такі відоси не лише важко записувати, але й переглядати, щоб зрозуміти, чи нормально хоч сказав. Але що тут скажеш? Це важко і боляче, але як відчуваю, так чиню і кажу. Дякую всім за все хороше, за любов і підтримку! Ще раз прошу не турбувати мене питаннями, може колись сам зможу й захочу все пояснити. А поки так. Вибачте! П.С. Життя продовжується, нічого жахливого для себе не планую. Змерз. Gepostet von Олександр Положинський am Mittwoch, 5. Februar 2020

ДОВІДКА. “Тартак” — українська репкор-група, що існує з 1996 року. Її автори — Олександр Положинський та Василь Зінкевич-молодший. За кілька років до них приєдналися клавішник Андрій Благун і гітарист Андрій Самойло. Пізніше Зінкевич і Самойло залишили гурт. Станом на 2020 рік її учасниками являюся Положинський, Благун, Ярослав Вільчик, Дмитро Чуєв та Антон Єгоров. За час свого існування “Тартак” видали 10 студійних альбомів та зняли близько 50 відеокліпів.

Раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва вирішив допитати музиканта, лідера гурту “Тартак” Сашка Положинського на вимогу адвокатів Андрія Антоненко. За версією слідства, саме музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко був організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році.