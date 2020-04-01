Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Через кілька днів після початку карантину в Італії люди по всій країні підтримували один одного співом, грали на музичних інструментах і танцювали на своїх балконах. Вони збиралися разом, щоб сказати один одному, що “все буде добре”.
Через три тижні карантину спів припинився, а соціальне хвилювання почало наростати, оскільки значна частина населення, особливо, в біднішій — південній частині країни приходить до розуміння, що ситуація — складна.
“Вони більше не співають і не танцюють на балконах”, – сказав Сальваторе Меллузо, священник з благодійної організації в Неаполі.
“Тепер люди більше бояться не стільки вірусу, скільки бідності. Багато — без роботи й голодні, у продовольчих магазинів довгі черги”, – зазначив він.
Відзначимо, що на півдні Італії зареєстровано менше смертей від коронавіруса в порівнянні з, найбільш постраждалими, північними регіонами, але пандемія серйозно впливоє на економіку регіону. Напруга також наростає в найбідніших регіонах на півдні країни — Кампанії, Калабрії, Сицилії й Апулії. У людей закінчуються харчові продукти і гроші, також від карантину постраждає малий бізнес.
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