Через три тижні після початку карантину італійці перестали підтримувати один одного співом зі своїх балконів, що свідчить про те, що напруга в суспільстві зростає.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Через кілька днів після початку карантину в Італії люди по всій країні підтримували один одного співом, грали на музичних інструментах і танцювали на своїх балконах. Вони збиралися разом, щоб сказати один одному, що “все буде добре”.

Через три тижні карантину спів припинився, а соціальне хвилювання почало наростати, оскільки значна частина населення, особливо, в біднішій — південній частині країни приходить до розуміння, що ситуація — складна.

“Вони більше не співають і не танцюють на балконах”, – сказав Сальваторе Меллузо, священник з благодійної організації в Неаполі.

“Тепер люди більше бояться не стільки вірусу, скільки бідності. Багато — без роботи й голодні, у продовольчих магазинів довгі черги”, – зазначив він.

Відзначимо, що на півдні Італії зареєстровано менше смертей від коронавіруса в порівнянні з, найбільш постраждалими, північними регіонами, але пандемія серйозно впливоє на економіку регіону. Напруга також наростає в найбідніших регіонах на півдні країни — Кампанії, Калабрії, Сицилії й Апулії. У людей закінчуються харчові продукти і гроші, також від карантину постраждає малий бізнес.