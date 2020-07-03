Про це повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

“Поки ми реагуємо на фонтан дурощів парламентських «Слуг народу», зелений уряд заслухав звіт міністра фінансів про використання коштів Фонду боротьби з COVID-19, який складає 64,7 млрд грн. Попри вражаючу динаміку росту інфікованих, більше половини Фонду – 35 млрд – вирішено направити в Укравтодор”, – написав він.

За його словами, “фішка в тому, що використання коштів фонду не підлягають тендерним процедурам системи Прозоро”.

“Що буде далі? Відповідь можна знайти в матеріалах київської облпрокуратури, яка виявила, що Київська ОДА без жодного тендеру перерахувала 10 млн невідомій фірмі Ліртон-груп. Фірма ніби то мала поставити 15 апаратів ШВЛ. Гроші, звичайно, зникли. Апаратів нема. Це, до речі, – 10% всієї суми Фонду боротьби з COVID, що виділені на ШВЛ. Питання для досвідчених: скільки без тендерів зникне грошей на дороги і коли дороги зникнуть із снігом?”, – наголосив Луценко.