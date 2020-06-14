Відповідні рекомендації опубліковані на Facebook-сторінці Центру.

Так, українцям рекомендують:

• Перебувати якомога менше на сонці, особливо в період з 11:00 до 16:00. Слід шукати прохолоду і тінь, щоб тіло могло відновитися.

• Бути обережними із засмагою. Як відзначають у Центрі, засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання, тому варто “захиститися”, використовуючи креми з SPF не менше 30. Наносити їх потрібно за 30 хвилин перед виходом на вулицю.

• Бути уважними біля водойм та на пляжі, оскільки там найлегше отримати опіки.

• Вибирати легкий, вільний одяг світлих кольорів, бажано з довгим рукавом.

• Одягати сонцезахисні окуляри і капелюх, краще з широкими полями, щоб затінити обличчя, вуха і шию.

• Уникати відвідування соляріїв у спеку.

• Пити більше води і відмовитися від напоїв, що містять кофеїн, алкоголь або велику кількість цукру (вони провокують втрату організмом великої кількості рідини).

• Уникати дуже холодних напоїв, оскільки вони можуть викликати судоми шлунку.

• Якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом солі, страждаєте на діабет, маєте підвищений кров’яний тиск або інші хронічні захворювання, порадьтеся зі своїм лікарем щодо водно-сольового режиму.

• Використовувати кухонну плиту і духову шафу якомога менше, щоб підтримувати більш прохолодну температуру вдома.

• Уникати гарячої і важкої (жирної) їжі: вона створює додаткове теплове навантаження для тіла.

• Сповільнювати темп, зменшувати обсяг фізичних вправ під час спеки. Якщо ви не звикли працювати або займатися спортом при високій температурі, починайте вправи повільно і поступово підвищуйте темп. Якщо навантаження в спеку змушує ваше серце битися сильніше і вам не вистачає повітря, припиніть тренуватися.

У Центрі також закликають не залишати немовлят, дітей або домашніх тварин у припаркованому автомобілі (навіть із відкритими вікнами) і не забувати поїти домашніх тварин.

“Майте на увазі: електричні вентилятори можуть забезпечити комфорт, але коли температура повітря досягає критичної позначки, вони стають неефективними. Кращий спосіб охолонути – прийняти прохолодний душ або ванну“, – йдеться в повідомленні.