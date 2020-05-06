Про це поінформували в прес-службі Центру громадського здоров’я МОЗ України.
Відомство оприлюднило статистику по областях, де зафіксовано найбільше дітей із підтвердженим COVID-19:
• Чернівецька область – 177 дітей (з них одужали 29);
• Київ – 102 дитини, з них одужали 2;
• Київська область – 86 дітей (з них одужали 5);
• Рівненська область – 55 дітей (з них одужали 2);
• Тернопільська область – 61 дитина (з них одужали 12).
За даними Центру, найбільша кількість дітей, які зараз хворіють на коронавірус, – у віковій групі 10-14 років.
“Найбільше дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 у віковій групі 10-14 років — 211. Одужала 31 дитина”, – наголошується в повідомленні.
У віковій групі до 4 років захворіли 208 дітей (з них одужали 38). Серед дітей 5-9 років зафіксовано 250 випадків захворювання (з них 51 одужання).
У віковій групі 15-17 років захворіла 181 дитина (17 з них одужали).
Станом на 5 травня COVID-19 був підтверджений у 881 дитини. З цієї кількості 137 дітей одужали.
У Центрі уточнили, що троє дітей з підтвердженим діагнозом COVID-19 мають діабет, ще одна дитина – захворювання печінки. У двох дітей імунодефіцити, ще у п’яти – серцево-судинні захворювання. У шістьох дітей хронічні захворювання легенів. У семи – хронічні неврологічні або нейром’язові захворювання.
Десять дітей знаходяться у відділенні інтенсивної терапії. Одна дитина – на штучній вентиляції легень (ШВЛ), і ще одна знаходиться на екстракорпоральній мембранній оксигенації (метод насичення крові киснем під час важкої гострої дихальної недостатності).
“Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, діти і підлітки схильні до ризику інфікування COVID-19 так само, як і представники інших вікових категорій, і також можуть бути джерелом подальшого поширення інфекції. Водночас, діти і молодь менш схильні до ризику розвитку важких форм захворювання. Однак важкі випадки COVID-19 можуть бути серед представників усіх вікових груп”, – наголошується в повідомленні.
Також зазначається, що діти і дорослі повинні дотримуватися однакових рекомендацій щодо карантину та самоізоляції (якщо є ймовірність того, що вони контактували з хворим, або в разі симптомів хвороби).
- В Україні станом на ранок 6 травня зафіксовано 13 тисяч 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 487 нових випадків.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).