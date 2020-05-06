В Україні на коронавірус COVID-19 хворіють не лише дорослі, а й діти. Найбільше випадків зафіксовано в Чернівецькій області та Києві.

Про це поінформували в прес-службі Центру громадського здоров’я МОЗ України.

Відомство оприлюднило статистику по областях, де зафіксовано найбільше дітей із підтвердженим COVID-19:

• Чернівецька область – 177 дітей (з них одужали 29);

• Київ – 102 дитини, з них одужали 2;

• Київська область – 86 дітей (з них одужали 5);

• Рівненська область – 55 дітей (з них одужали 2);

• Тернопільська область – 61 дитина (з них одужали 12).

За даними Центру, найбільша кількість дітей, які зараз хворіють на коронавірус, – у віковій групі 10-14 років.

“Найбільше дітей із підтвердженим діагнозом COVID-19 у віковій групі 10-14 років — 211. Одужала 31 дитина”, – наголошується в повідомленні.

У віковій групі до 4 років захворіли 208 дітей (з них одужали 38). Серед дітей 5-9 років зафіксовано 250 випадків захворювання (з них 51 одужання).

У віковій групі 15-17 років захворіла 181 дитина (17 з них одужали).

Станом на 5 травня COVID-19 був підтверджений у 881 дитини. З цієї кількості 137 дітей одужали.

У Центрі уточнили, що троє дітей з підтвердженим діагнозом COVID-19 мають діабет, ще одна дитина – захворювання печінки. У двох дітей імунодефіцити, ще у п’яти – серцево-судинні захворювання. У шістьох дітей хронічні захворювання легенів. У семи – хронічні неврологічні або нейром’язові захворювання.

Десять дітей знаходяться у відділенні інтенсивної терапії. Одна дитина – на штучній вентиляції легень (ШВЛ), і ще одна знаходиться на екстракорпоральній мембранній оксигенації (метод насичення крові киснем під час важкої гострої дихальної недостатності).

“Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, діти і підлітки схильні до ризику інфікування COVID-19 так само, як і представники інших вікових категорій, і також можуть бути джерелом подальшого поширення інфекції. Водночас, діти і молодь менш схильні до ризику розвитку важких форм захворювання. Однак важкі випадки COVID-19 можуть бути серед представників усіх вікових груп”, – наголошується в повідомленні.

Також зазначається, що діти і дорослі повинні дотримуватися однакових рекомендацій щодо карантину та самоізоляції (якщо є ймовірність того, що вони контактували з хворим, або в разі симптомів хвороби).