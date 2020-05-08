Більшість американців не згодні з тим, що Трамп ефективно реагує на коронавірус. Половина громадян США вважає, що Обама впорався б краще.

Про це сказано в матеріалі на інформаційному порталі Yahoo.

За даними нового опитування, проведеного Yahoo News/YouGov, половина американців вважають, що в умовах нинішньої пандемії коронавірусу США впоралися б краще при президенті Бараку Обамі.

Опитування, яке проводилося 4-5 травня, показав, що 47% американців вважають, що Барак Обама впорався б краще з кризою COVID-19, ніж нинішній лідер Дональд Трамп.

Крім того, 24% американців кажуть, що криза була б таким же і 29% говорять, що було б гірше.

Відзначається, несприятливе порівняння між нинішнім президентом і його демократичним попередником є ​​одним з найяскравіших на сьогодні ознак нової динаміки, яка визначить решту терміну Трампа і президентські вибори.

Президентські вибори в США пройдуть 2 листопада.

Відзначимо, в США від коронавируса постраждало близько 1,2 мільйона чоловік.