Більшість членів Нацради становлять ексспівробітники «1+1» і «Кварталу 95»

Більшість членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення становлять колишні співробітники телеканалу "1+1" і "Кварталу-95".

Про це повідомив ексчлен Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський в Facebook.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, в минулому — керівник “Студії Квартал-95”, призначив членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення керівника пресслужби “Студії Квартал-95” Тетяну Руденко.

Костинський заявив, що серед колишніх співробітників “1+1” в Нацраді — його глава Ольга Герасим’юк, заступник голови Олег Черниш, секретар Юрій Зіневич, а також член Олена Ніцко.

“Колишні співробітники “1+1” та “Кварталу 95” наразі контролюють не тільки 3/4 керівних посад в Національній раді, але й 5/8 голосів. (!) Хоча, скажу відверто, насправді мова йде про 4/4 керівних посад та 6/8 голосів (кворум). Страхує Національну раду з боку законодавчої гілки влади — голова профільного Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко, в минулому — керівник медіагрупи “1+1”, —наголосив він.

На його думку, Національна рада вже остаточно перетворилася на ручний інструмент Офісу президента та Ігоря Коломойського, які контролюють всі керівні посади в медіа регуляторі й мають не просто більшість голосів, а цілий кворум.

“Така політика Офісу президента свідчить про спробу повністю контролювати всі державні інститути, в тому числі — незалежні конституційні органи. Також це свідчить про брак якісних кадрів у команді президента”, – зазначив ексчлен Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

На його думку, після завершення карантину Національна рада почне каральну кампанію проти незалежних телеканалів і радіостанцій, які дозволяють у своєму ефірі критику президента України Володимира Зеленського і, в цілому, влади.

“Нагадаю, Національна рада вже ініціювала дві перевірки Телеканал “Прямий” – через передачі “ПоярковNews” та “ВАТА ШОУ”, а також двічі спробувала позбавити радіостанцію “Прямий FM” ефірної ліцензії. Крім того, ще восени Національна рада намагалася призначити перевірку “5 каналу”. Гадаю, що регулятор піде на друге коло і щодо “5 каналу”, і щодо “Прямого FM”. Метою кампанії з боку підконтрольної президенту Національної ради, на мою думку, може бути позбавлення незалежних мовників ефірних ліцензій, тобто, права на ефірне мовлення”, – резюмував Костинський.