Covid-19 Україна

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14 травня

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Більшість областей України накриють дощі: прогноз погоди на 14 травня

Погода в Україні завтра, 14 травня, в більшості областей очікується з опадами, місцями можливі грози.

Середа, 13 травня 2020, 23:45

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дощ прогнозують вночі в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Вдень 14 травня в Україні, крім більшості південних і східних областей, також очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м / с, в Карпатах, південних і центральних областях місцями пориви 15-20 м / сек.

На заході країни температура буде коливатися від +12 до +14 вдень і від +6 до +9 вночі. На Закарпатті, в Чернівецькій і Вінницькій областях стовпчики термометра вдень покажуть +23, вночі до +10.

Найхолодніше буде на півночі України. Там синоптики прогнозують +12 +14 вдень і до +6 +8 вночі.

У центральних регіонах збережеться відносно тепла погода. Вдень очікується до +23, вночі до +7.

Відсутність опадів прогнозують в південних і східних областях України. Температура повітря прогріється до +22 вдень, вночі очікується до +7.

Теги: прогноз погоди, Укргідрометцентр

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