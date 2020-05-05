Більшість українців вважають за потрібне відзначати в країні й День пам'яті та примирення, і День перемоги.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.

39.1% українців вважають, що в країні повинні відзначати як День пам’яті й примирення 8 травня, так і День перемоги над нацизмом 9 травня.

Водночас 32% вважають, що в Україні слід відзначати тільки День перемоги над нацизмом 9 травня.

Своєю чергою вважають за потрібне відзначати лише День пам’яті й примирення 8 травня 14,3% українців.

Опитування було проведено з 17 по 22 квітня 2020 року. Статистична похибка не перевищує 2,2%.