Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.
39.1% українців вважають, що в країні повинні відзначати як День пам’яті й примирення 8 травня, так і День перемоги над нацизмом 9 травня.
Водночас 32% вважають, що в Україні слід відзначати тільки День перемоги над нацизмом 9 травня.
Своєю чергою вважають за потрібне відзначати лише День пам’яті й примирення 8 травня 14,3% українців.
Опитування було проведено з 17 по 22 квітня 2020 року. Статистична похибка не перевищує 2,2%.
- У Києві 8 – 9 травня не будуть проводити масові заходи в зв’язку з карантинними обмеженнями.