Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 21-25 лютого 2020 року.

Так, 87 % респондентів не підтримують скасування 8 березня (у 2012 році таких було 91 %).

Підтримують ідею скасування свята тільки 9 % опитаних. Найчастіше так заявляли жителі західних регіонів (18 %). Водночас навіть тут більшість (73 %) не підтримують таку ініціативу.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність становить 2000 респондентів (особисте формалізоване інтерв’ю, face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2 %.

Варто відзначити, що за скасування 8 березня як вихідного дня в Україні активно виступав уже колишній директор Українського інституту національної пам’яті, а нині народний депутат Володимир В’ятрович. На його думку, це свято не має нічого спільного з тим змістом, що спочатку закладався в нього.

“Статус вихідного, наданий 8-му березня, був одним із інструментів радянської влади перетворити день боротьби за права жінок на день в форматі “букетики-тортики-шампанське”… Хоча 8 березня є Міжнародним жіночим днем у більшості європейських держав, воно не є вихідним днем. Це вихідний день тільки в Росії, Білорусі, Казахстані, Північній Кореї, В’єтнамі, Анголі… Навряд чи це ті країни, які можна назвати прикладом дотримання прав жінок”, – відзначав раніше В’ятрович.

У 2017 році в Українському інституті національної пам’яті пропонували скоротити кількість святкових днів в Україні. Зокрема, передбачалося, що в календарі 8 березня і 9 травня залишаться святковими, але робочими днями. Ця ідея не була реалізована.

Оскільки в 2020 році 8 березня припадає на неділю, то вихідний переноситься на 9 березня – на понеділок. Тому українці відпочиватимуть три дні поспіль – з 7-го по 9-е число.