Більшість українців вважають правильною реакцію президента Володимира Зеленського в ситуації, коли був збитий літак МАУ в Ірані.

Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою “Центру Разумкова” з 17 по 21 січня на замовлення видання “Обозреватель”.

Респондентів попросили оцінити реакцію української влади і особисто президента Володимира Зеленського в ситуації, коли був збитий український пасажирський літак в Ірані.

Так, 39% респондентів вважають реакцію Зеленського своєчасною і правильною, ще 32% – хоча і запізнілою, але, в цілому, правильною, тільки 16% дотримуються думки, що реакція президента і влади була неправильною (ще 13% не визначилися з відповіддю).

Було опитано 2000 респондентів у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Криму і територій Донецької і Луганської областей. Вибірка представляла доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками, теоретична похибка не перевищує 2,3%.