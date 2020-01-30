Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою “Центру Разумкова” з 17 по 21 січня на замовлення видання “Обозреватель”.
Респондентів попросили оцінити реакцію української влади і особисто президента Володимира Зеленського в ситуації, коли був збитий український пасажирський літак в Ірані.
Так, 39% респондентів вважають реакцію Зеленського своєчасною і правильною, ще 32% – хоча і запізнілою, але, в цілому, правильною, тільки 16% дотримуються думки, що реакція президента і влади була неправильною (ще 13% не визначилися з відповіддю).
Було опитано 2000 респондентів у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Криму і територій Донецької і Луганської областей. Вибірка представляла доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками, теоретична похибка не перевищує 2,3%.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців. Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня був збитий в небі над Тегераном.
- Згодом з’явилася інформація, що іранська сторона наполягає на тому, щоб чорні скриньки збитого під Тереганом літака МАУ були розшифровані в Ірані.