Більшість українців зарахували себе до парафіян Православної церкви України, очолюваної митрополитом Єпіфаній.

Про це йдеться в дослідженні Центру соціального моніторингу та Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Відзначається, що до парафіян ПЦУ відносять себе 38,6% жителів України.

В той же час 20,7% віруючих вважають себе прихожанами Української православної церкви Московського патріархату, яку очолює митрополит Онуфрій.

Крім того, 9,8% громадян України є греко–католиками, а 1,4% – римо–католиками.

0,9% українців назвали себе протестантами, а 0,1% – іудеями. Також 4,5% опитаних вважають себе християнами, але без певної конфесії.

Уточнюється, що опитування було проведено в кінці січня 2020 го року в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих, теоретична похибка дослідження не перевищує 2,24%.