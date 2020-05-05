Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.

Уточнюється, що підтримують визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність 44% українців.

Проти визнання УПА виступають 22% опитаних, а 17% не визначилися з відповіддю.

Крім того, близько третини громадян України підтримують рішення про заборону “георгіївської“ стрічки.

Опитування було проведено з 17 по 22 квітня 2020 року. Статистична похибка не перевищує 2,2%.