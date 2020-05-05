Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва.
Уточнюється, що підтримують визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність 44% українців.
Проти визнання УПА виступають 22% опитаних, а 17% не визначилися з відповіддю.
Крім того, близько третини громадян України підтримують рішення про заборону “георгіївської“ стрічки.
Опитування було проведено з 17 по 22 квітня 2020 року. Статистична похибка не перевищує 2,2%.
- У Верховній Раді раніше був зареєстрований проект постанови про звернення до Президента щодо присвоєння Степану Бандері звання Героя України (посмертно).