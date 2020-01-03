Про це свідчать результати опитування компанії Research & Branding Group.
“Наразі до людей, які більш-менш регулярно читають книги, відносять себе 43 % українців. Більшість жителів країни (57 %) сьогодні практично не читають книг”, – наголошується в результатах дослідження.
Також зазначено, що схильність українців до читання книг певною мірою залежить від їхньої статі, віку і рівня освіти. Наприклад, серед жінок інтерес до читання книг вищий, ніж серед чоловіків (відповідно, 47 % проти 38 %).
Що стосується вікового фактора, то читачами книг найчастіше є молодь від 18 до 30 років (51 %), а найрідше – особи передпенсійного та пенсійного віку (39 %).
Крім того, більше любителів читання книг серед людей, які мають вищу освіту, ніж серед тих, хто має середню або неповну середню освіту (відповідно, 56 % проти 30 %).
За регулярністю читання голоси розділилися наступним чином:
• кілька разів на місяць – 31 % опитаних;
• кілька разів на тиждень – 27 %;
• кілька разів на рік – 21 %;
• практично кожного дня – 14 %;
• рідше, ніж раз на рік – 4 %.
Серед жінок особи, які читають книги “практично кожного дня”, зустрічаються частіше, ніж серед чоловіків (відповідно, 16 % проти 10 %).
Опитування проводилося в період з 7 по 18 листопада 2019 року. Опитано 1805 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,4 %.
- Раніше колишній президент США Барак Обама за традицією назвав кращі, на його думку, книги, фільми і серіали 2019 року.