Більшість українців (або 57 %) сьогодні практично не читають книг.

Про це свідчать результати опитування компанії Research & Branding Group.

“Наразі до людей, які більш-менш регулярно читають книги, відносять себе 43 % українців. Більшість жителів країни (57 %) сьогодні практично не читають книг”, – наголошується в результатах дослідження.

Також зазначено, що схильність українців до читання книг певною мірою залежить від їхньої статі, віку і рівня освіти. Наприклад, серед жінок інтерес до читання книг вищий, ніж серед чоловіків (відповідно, 47 % проти 38 %).

Що стосується вікового фактора, то читачами книг найчастіше є молодь від 18 до 30 років (51 %), а найрідше – особи передпенсійного та пенсійного віку (39 %).

Крім того, більше любителів читання книг серед людей, які мають вищу освіту, ніж серед тих, хто має середню або неповну середню освіту (відповідно, 56 % проти 30 %).

За регулярністю читання голоси розділилися наступним чином:

• кілька разів на місяць – 31 % опитаних;

• кілька разів на тиждень – 27 %;

• кілька разів на рік – 21 %;

• практично кожного дня – 14 %;

• рідше, ніж раз на рік – 4 %.

Серед жінок особи, які читають книги “практично кожного дня”, зустрічаються частіше, ніж серед чоловіків (відповідно, 16 % проти 10 %).

Опитування проводилося в період з 7 по 18 листопада 2019 року. Опитано 1805 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,4 %.