Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, 60,1 % респондентів назвали “головним рушієм реформ” саме Володимира Зеленського. Ще 7,9 % висловили думку, що він гальмує реформування країни.

Крім того, 37 % опитаних вважають “рушієм реформ” Кабінет Міністрів, 29,7 % – парламентську фракцію партії “Слуга народу”, 27 % – населення України, 23,9 % – громадські організації, волонтерів, 13,4 % – вчених, 11,9 % – країни Заходу, 11,5 % – Міжнародний валютний фонд, Світовий банк.

Найбільший спротив реформам, на думку українців, чинять олігархи (50,9 %) і бюрократія, чиновники (43,1 %).

“Порівняно з минулим роком в уявленнях українців щодо рушіїв реформ відбулися істотні зміни: різко зросли сподівання на президента (з 24 % до 60 %) та на більшість у Верховній Раді (з 10 % до 30 %), натомість значно зменшилося визнання як рушіїв реформ країн Заходу (з 25 % до 12 %) та МВФ і Світового банку (з 24 % до 12 %)”, – наголошують соціологи.

Згідно з опитуванням, віра в успіх реформ станом на кінець 2019 року була вищою, ніж рік тому: зараз зовсім не вірять в успіх 12,8 %, а рік тому – 23 %.

Водночас упевнені в успіху реформ 13 % респондентів, ще 37,8 % – вірять, проте сумніваються. Загалом не вірять, але ще зберігають надію 31 % опитаних українців.

Більшість громадян (80,2 %) вважають, що Україна здатна подолати існуючі труднощі: з них 25,2 % розраховують, що це станеться в найближчі кілька років, решта – що в більш віддаленій перспективі. Зовсім не вірять у здатність країни подолати труднощі 10,8 % респондентів.

Загальнонаціональне дослідження проводилося з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 %.