Естонський транспортний стартап Bolt пожертвує 5 мільйонів євро на підтримку України, а також закриє діяльність у Білорусі та вилучить російські продукти зі служби доставки продуктів.

Про це повідомляє ERR.

Засновник і генеральний директор Bolt Маркус Вілліг написав у соцмережах, що компанія планує пожертвувати 1 мільйон євро на підтримку України і більше 4 мільйонів буде виділено протягом найближчих двох тижнів.

Оголошуючи плани компанії, він сказав, що вони зроблять три “великих кроки”:

Пожертвувують 5 відсотків усіх європейських замовлень Bolt протягом наступних двох тижнів на підтримку українського народу.

Вилучать російські продукти з застосунку Bolt.

Припинять роботу в Білорусі.

“Це буде коштувати нам мільйони. Але свобода коштує більше”, — наголосив він.

Вілліг також розповів про історію Естонії та про те, чому важливо підтримувати Україну в цей час.