Про це повідомляє ERR.
Засновник і генеральний директор Bolt Маркус Вілліг написав у соцмережах, що компанія планує пожертвувати 1 мільйон євро на підтримку України і більше 4 мільйонів буде виділено протягом найближчих двох тижнів.
Оголошуючи плани компанії, він сказав, що вони зроблять три “великих кроки”:
- Пожертвувують 5 відсотків усіх європейських замовлень Bolt протягом наступних двох тижнів на підтримку українського народу.
- Вилучать російські продукти з застосунку Bolt.
- Припинять роботу в Білорусі.
“Це буде коштувати нам мільйони. Але свобода коштує більше”, — наголосив він.
Вілліг також розповів про історію Естонії та про те, чому важливо підтримувати Україну в цей час.
“Ми [естонці] дуже добре знаємо ціну свободи. Наші батьки та діди чекали закінчення окупації довгих 48 років. Європа не може повторити ту саму помилку”, — констатував Вілліг.
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