Екс-радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон в мемуарах описав свої враження від військового параду в Києві в 2018 році.

Про це йдеться в книзі Болтона “Кімната, де це сталося”.

Він зазначив, що в 2018 році вперше прилетів в Україну. Його запросили на святкування Дня незалежності. З цього приводу в той день в Києві відбувся військовий парад.

Роком раніше, в 2017 році, на аналогічну церемонію до Києва приїжджав тодішній міністр оборони США Джим Маттіс.

“Я стояв на платформі разом із президентом Петром Порошенком та вісьмома чи десятьма членами його уряду… Незважаючи на те, що парад нагадував першотравневу урочистість на Красній площі Москви під час Холодної війни, політично він був зовсім іншим…”, – описав Болтон.

Він поділився, що під час особистої розмови обговорив з Порошенком питання політичної безпеки України, а також способи захиститися від Росії у військовому плані.

“Ми обговорили політику безпеки України, особливо щодо Росії і різних загроз, які вона несе не тільки у військовому плані, але також спроби Москви зірвати вибори в Україні в 2019 році”, – згадав Болтон.

Він висловив думку, що, якби в 2008 році Україна отримала перспективу членства в НАТО, Росія б не наважилася на збройний напад.

“Україна перебуває під інтенсивним московським політичним та економічним тиском. У 2014 році Москва організувала нелегітимну анексію Криму після військового втручання. Це перша після 1945 року зміна європейських кордонів за допомогою військової сили. Московські війська залишилися дислокованими по всій території Донбасу на Сході України, підтримуючи і фактично керуючи там сепаратистськими силами. Цей важливий московсько-американський диспут доводить, що через відмову вчасно прийняти Україну до НАТО ця велика, критично важлива країна залишилася вразливою до зусиль Путіна відновити московську гегемонію на теренах колишнього СРСР”, – зробив акцент Болтон.