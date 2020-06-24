Під час промови п'ятого президента Петра Порошенка на честь Дня незалежності в 2018 році, найгучніші оплески пролунали в той момент, коли він пообіцяв посприяти створенню автокефального Українського православного патріархату.

Про це в мемуарах написав екс-радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон.

Він зазначив, що тоді вперше був в Україні. Болтон зазначив, що незважаючи на те, що військовий парад в Києві нагадував аналогічний на Червоній площі, в Москві (РФ), “дух” був зовсім інший.

Болтон зробив акцент на тому, що виступ Порошенка був “антимосковським”.

“Виступ Порошенка був надзвичайно антимосковським”, – згадав Болтон.

Окремо він написав про реакцію українців на обіцянку п’ятого президента посприяти створенню автокефальної православної церкви.

“Найгучніші оплески йому (Порошенку, – ред.) прозвучали, коли він пообіцяв створити автокефальний (незалежний від Москви) Український православний церковний патріархат”, – написав Болтон.

Нагадаємо, 7 січня 2019 року Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ) встановили в Софії Київській.