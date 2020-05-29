Українські винищувачі МіГ-29 і Су-27 вперше супроводжували американські стратегічні бомбардувальники ВПС США під час перельоту останніх над територією України.

Про це поінформували в прес-службі посольства США в Києві.

“29 травня два літаки B-1B “Лансер” з військово-повітряної бази Еллсворт, штат Південна Дакота, здійснили довготривалий дальній виліт у рамках місії бомбардувальних сил спеціальних операцій, пролетівши над усією Європою та Чорноморським регіоном. Під час польоту бомбардувальники сил спеціальних операцій вперше інтегрувалися з українськими Су-27 і МіГ-29 та турецькими КС-135″, – наголошується в повідомленні.

Під час польоту над Європою і Чорноморським регіоном до американських бомбардувальників також по черзі приєдналися польські F-16 і МіГ-29, румунські F-16 і МіГ-21, грецькі F-16.

У посольстві зазначили, що переліт став “стримуючим сигналом будь-якому супротивнику”.

US B-1s integrate with Ukrainian & Turkish aircraft for 1st time as part of a long-range, long duration strategic #BomberTaskForce mission throughout Europe & the Black Sea region today. Read: https://t.co/yCW2H9Eb3E@USEmbassyTurkey | @USEmbassyKyiv | @US_EUCOM | @usairforce pic.twitter.com/Ko7I20dUzZ — USAFE-AFAFRICA (@HQUSAFEAFAF) May 29, 2020

У прес-центрі Командування Повітряних Сил ЗСУ уточнили, що політ відбувся вранці 29 травня.

“Зранку 29 травня пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer перетнула повітряний простір України. Винищувачі українських Повітряних сил – пара Су-27 та пара МіГ-29, пришикувались до американських літаків та здійснили їх супровід по заданому маршруту. Українські льотчики підхопили естафету від польських пілотів, а сам захід із повітряного патрулювання має плановий характер для досягнення взаємосумісництва країн НАТО та ключових партнерів Альянсу”, – зазначається в повідомленні.