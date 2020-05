Про це поінформували в прес-службі посольства США в Києві.

“29 травня два літаки B-1B “Лансер” з військово-повітряної бази Еллсворт, штат Південна Дакота, здійснили довготривалий дальній виліт у рамках місії бомбардувальних сил спеціальних операцій, пролетівши над усією Європою та Чорноморським регіоном. Під час польоту бомбардувальники сил спеціальних операцій вперше інтегрувалися з українськими Су-27 і МіГ-29 та турецькими КС-135″, – наголошується в повідомленні.

Під час польоту над Європою і Чорноморським регіоном до американських бомбардувальників також по черзі приєдналися польські F-16 і МіГ-29, румунські F-16 і МіГ-21, грецькі F-16.

У посольстві зазначили, що переліт став “стримуючим сигналом будь-якому супротивнику”.

US B-1s integrate with Ukrainian & Turkish aircraft for 1st time as part of a long-range, long duration strategic #BomberTaskForce mission throughout Europe & the Black Sea region today.

