Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.
Кобилаш, за даними розвідників, раніше брав участь в обох кампаніях у Чечні, а також у вторгненні в Грузію та Сирію. Він особисто здійснив десятки бойових вильотів, скидаючи на міста заборонені міжнародними угодами касетні та вакуумні бомби.
“Вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками скоєно бомбардування густонаселених територій – міста Маріуполя”, – заявили розвідники.
Також за свої злочинні дії він отримав звання “Героя Росії”.
- Нагадаємо, 20 квітня, в оточеному російськими військами Маріуполі запрацював гуманітарний коридор. З міста дозволили виїхати жінкам, дітям та людям похилого віку.
- За інформацією головного управляння розвідки міністерства оборони України, на тлі невдач у війні проти України Росія розпочала “чистки” серед керівників псевдореспублік Донбасу.