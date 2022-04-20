Про це повідомляє пресслужба ГУР МО України.

Кобилаш, за даними розвідників, раніше брав участь в обох кампаніях у Чечні, а також у вторгненні в Грузію та Сирію. Він особисто здійснив десятки бойових вильотів, скидаючи на міста заборонені міжнародними угодами касетні та вакуумні бомби.

“Вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками скоєно бомбардування густонаселених територій – міста Маріуполя”, – заявили розвідники.

Також за свої злочинні дії він отримав звання “Героя Росії”.