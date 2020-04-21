Київські медики, котрі працюють із хворими на коронавірус COVID-19, отримали за березень заробітну плату в розмірі від 30 до 50 тисяч гривень.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Хочу повідомити, що столичні лікарі, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус та з хворими на COVID-19, отримали доплати до заробітної платні за роботу з 13 березня. Місто встановило їм доплату у розмірі дев’яти посадових окладів. На це Київ із міського бюджету виділив майже 10,8 млн гривень… Таким чином лікарі за березень отримають загалом від 30 до 50 тисяч гривень, медсестри – 25-30 тисяч і молодший медичний персонал – 20-25 тисяч гривень“, – зазначив Кличко.

За його словами, в середньому доплата за березень медперсоналу, який працює з хворими на COVID-19, становить: лікарям – 17 тисяч гривень, медичним сестрам – 13 тисяч гривень, молодшому медичному персоналу – 11 тисяч грн.

Кличко також поінформував, що працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а саме медики виїзних бригад і санітари, задіяні в заходах щодо дезінфекції автомобілів, також отримають премію за березень. Для цього місто додатково виділило 12,4 млн грн.

У середньому за цей період лікарі Центру отримають премію в 9,8 тис. гривень, фельдшери – 5,5 тис. грн, а санітари – 1,9 тис. гривень.

(На відео – з 1:17)