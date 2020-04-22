Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.
“Світ в цьому році коронавірус не здолає, і нам, в будь-якому випадку, доведеться жити в умовах вже нового світу і нових соціальних обмежень”, – наголосив він.
Шмигаль, посилаючись на дані ВООЗ, зазначив, що мінімум наступних два роки доведеться дотримуватися масочного режиму та соціальної дистанції.
Прем’єр також не виключив, що у майбутньому можливі карантинні обмеження запроваджуватимуться в окремих населених пунктах чи областях України.
“ВООЗ передбачає, і ми з цим погоджуємося, що наступні два роки ми будемо жити в умовах протистояння цій хворобі і збереження життя та здоров’я наших людей. Тому тут не має бути ілюзій, що в травні місяці закінчився карантин і ми всі вийшли і все забули”, – сказав він.
- Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 14-17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.
- Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко анонсувавпродовження карантину в країні до 12 травня.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підтвердив, що карантин у нашій країні планують продовжити.
- Міністерство охорони здоров’я України також запропонує Уряду деякі пом’якшення карантинних обмежень: зокрема, щодо прогулянок у парках, а також відвідування музеїв та бібліотек.
- Прем’єр запропонував варіант ослаблення карантину.