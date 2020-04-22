Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що цьогоріч світу не вдасться здолати коронавірус, а боротьба з COVID-19 може тривати ще два роки.

Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна.

“Світ в цьому році коронавірус не здолає, і нам, в будь-якому випадку, доведеться жити в умовах вже нового світу і нових соціальних обмежень”, – наголосив він.

Шмигаль, посилаючись на дані ВООЗ, зазначив, що мінімум наступних два роки доведеться дотримуватися масочного режиму та соціальної дистанції.

Прем’єр також не виключив, що у майбутньому можливі карантинні обмеження запроваджуватимуться в окремих населених пунктах чи областях України.

“ВООЗ передбачає, і ми з цим погоджуємося, що наступні два роки ми будемо жити в умовах протистояння цій хворобі і збереження життя та здоров’я наших людей. Тому тут не має бути ілюзій, що в травні місяці закінчився карантин і ми всі вийшли і все забули”, – сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 14-17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко анонсувавпродовження карантину в країні до 12 травня.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підтвердив, що карантин у нашій країні планують продовжити.

Міністерство охорони здоров’я України також запропонує Уряду деякі пом’якшення карантинних обмежень: зокрема, щодо прогулянок у парках, а також відвідування музеїв та бібліотек.