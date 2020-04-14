Меттью Мак-Конегі зіграв борця з коронавірусом "Боббі Бандито" в кумедному відеоролику про те, як зробити маску для обличчя з бандани.

Відповідний ролик Мак-Конегі опублікував в Instagram.

Мак-Конегі, уродженець Техасу, зняв юморіческій ролик про коронавірус. У відео актор виконав роль “Боббі Бандито” — мисливця за головами (в цьому випадку — за коронавірусом).

Боббі Бі, прикріпивши до дерева оголошення про розшук коронавірусу, розповідає, як зробити просту маску з бандани, фільтра для кави та гумки.

Фанатам актора жартівливе відео припало до смаку. За добу ролик зібрав понад 100 тисяч лайків та 400 тисяч переглядів.

“Це найкраще, що я бачив! Краща інструкція по масці! Дякую Мак-Конегі!”, — написав один з підписників зірки.