Не зайнялися боротьбою з COVID-19: СБУ перевіряє миколаївських чиновників

СБУ перевіряє інформацію про службову недбалість посадових осіб Миколаївської ОДА, які не вжили заходів щодо протидії поширенню COVID-19.

Про це повідомили в прес-центрі спецслужби.

Повідомляється, що під час позачергової сесії 27 березня обласна рада Миколаївської області ухвалив рішення виділити 109 млн регіональним закладам охорони здоров’я на закупівлю медобладнання та дезінфікуючих засобів.

Однак, за інформацією спецслужби, чиновники Миколаївської облдержадміністрації не вжили заходів для виконання цього рішення.

“Посадовці Миколаївської ОДА, в умовах стрімкого поширення пандемії та необхідності реалізації термінових заходів, визначених керівництвом країни, не вжили реальних заходів для виконання рішення облради. За попередньою версією слідства, дії чиновників могли заподіяти значну шкоду життю та здоров’ю мешканців області через розповсюдження COVID-19”, — заявили в СБУ.

У зв’язку з цим було СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), йде перевірка.