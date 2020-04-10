Covid-19 Україна

оновлено 10.04.2020 о 21:03

Всього:

2203(+311)

Хворіють:

2073(+311)

Вилікувались:

61

Померло:

69(+12)

22:25 Не зайнялися боротьбою з COVID-19: СБУ перевіряє миколаївських чиновників
21:57 Україна виділяє Албанії 10 млн допомоги в зв’язку з землетрусом 4-місячної давнини
21:39 Комендантську годину в Києві вводити не будуть — Кличко
21:14 Зеленський поскаржився українцям на втому
21:05 Apple і Android розробили системи відстеження коронавірусу
20:55 Не більше ніж 47 тисяч гривень: Зеленський анонсував скорочення зарплат чиновників
20:29 Чорновол розповіла, які статті їй інкримінують
20:25 Україна збільшить виробництво масок: отримано обладнання з Китаю
20:02 Як Швеція кинула виклик мейнстріму, не запроваджуючи тотального карантину
19:28 У середині квітня в Україні може виникнути дефіцит лимонів
19:03 Разумков офіційно призначив позачергове засідання Ради на 13 квітня
18:58 Музей сучасного мистецтва Нью-Йорку анонсував безкоштовні онлайн-курси
Ексклюзив
18:39 Реалії карантину: в українських магазинах почав падати ажіотаж на гречку та цукор
18:37 На Миколаївщині чоловік погрожував поліції ножем через зауваження про відсутність маски
18:23 Ситуація з пожежею в Чорнобильській зоні напружена
18:00 У Шостці дитина заразилася коронавірусом
17:46 Вбивство директора Atlantic Group: дружині Кожари оголосили про підозру
Ексклюзив
17:36 За яких симптомів коронавірусу до пацієнта в Україні приїде «швидка»
17:28 У Раді зареєстровано постанову про продовження заборони російських соцмереж
17:13 СБУ пропонує продовжити заборону російських соцмереж
17:08 У Сінгапурі заборонили використовувати Zoom для шкільних уроків
17:00 Кличко: На підприємствах Києва, де буде виявлено COVID-19, введуть примусовий карантин
16:19 Деякі медики відмовляються від вентиляції легенів хворим на коронавірус
15:55 Учитель Всеукраїнської онлайн-школи розповів, чому на уроках стаються помилки
15:25 ОАЕ передадуть Україні 10 тонн гумдопомоги для боротьби з COVID-19
15:22 У Миколаєві з початку 2020 року хворих на пневмонію стало у 18 разів більше, ніж торік, — лікар
15:19 «Вона злетіла»: в Миколаєві поліцейський без маски знайшов собі виправдання
14:58 Майже 9 тисяч українців за кордоном наполягають на поверненні додому, – Кулеба
14:55 Синоптик прогнозує заморозки і мокрий сніг 15 квітня
14:31 Переслідування Чорновол – спроба спаплюжити і принизити Революцію Гідності, – Турчинов
14:24 У Тернополі вирішили не вводити комендантську годину на вихідних
Ексклюзив
14:23 У Житомирської області через підпал сухої трави горіла сільська рада

Не зайнялися боротьбою з COVID-19: СБУ перевіряє миколаївських чиновників

СБУ перевіряє інформацію про службову недбалість посадових осіб Миколаївської ОДА, які не вжили заходів щодо протидії поширенню COVID-19.

П’ятниця, 10 квітня 2020, 22:25

Про це повідомили в прес-центрі спецслужби.

Повідомляється, що під час позачергової сесії 27 березня обласна рада Миколаївської області ухвалив рішення виділити 109 млн регіональним закладам охорони здоров’я на закупівлю медобладнання та дезінфікуючих засобів.

Однак, за інформацією спецслужби, чиновники Миколаївської облдержадміністрації не вжили заходів для виконання цього рішення.

“Посадовці Миколаївської ОДА, в умовах стрімкого поширення пандемії та необхідності реалізації термінових заходів, визначених керівництвом країни, не вжили реальних заходів для виконання рішення облради. За попередньою версією слідства, дії чиновників могли заподіяти значну шкоду життю та здоров’ю мешканців області через розповсюдження COVID-19”, — заявили в СБУ.

У зв’язку з цим було СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), йде перевірка.

Варто зазначити, що Миколаївська область на сьогодні залишається єдиною в Україні, де офіційно не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19.

Теги: COVID19, Коронавірус, Миколаївська область, Миколаївська ОДА, СБУ

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!