У Київській міській державній адміністрації розповіли, що борди із зображенням Віталія Кличка, які розміщені по столиці, є соціальною рекламою.

Про це йдеться у відповіді КМДА на запит #Букв.

“Сюжети соціальної реклами спрямовані на дотримання обмежувальних карантинних заходів щодо протидії поширенню на території столиці гострого респітарного захворювання COVID-19”, – сказано у відповіді.

Водночас в КМДА уточнили, що дана соціальна реклама була розміщена на бордах підприємств ТОВ “РА Ігрус”, ТОВ “Рекламне агентство” Група Укр-Медіа “, ТОВ” Українська реклама “, ТОВ” Рекламне рішення “, ТОВ” Рекламне-інформаційне агентство “Імідж”, ФОП Вітязево Ліліана Андріївна, ТОВ “ЕКО XXI Століття”, ПП “Октагон”, ТОВ “Мультіборд”, ТОВ “Прайм-груп”.

В адміністрації наголосили, що підприємці погодилися на безоплатній ​​основі виготовити і розмістити цю рекламу, тож державні кошти Києва на неї не витрачалися.

Нагадаємо, що кілька днів тому в столиці України з’явилися борди з зображенням мера Києва Віталія Кличка та написом “Досить шастати”.