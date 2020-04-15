Про це йдеться у відповіді КМДА на запит #Букв.
“Сюжети соціальної реклами спрямовані на дотримання обмежувальних карантинних заходів щодо протидії поширенню на території столиці гострого респітарного захворювання COVID-19”, – сказано у відповіді.
Водночас в КМДА уточнили, що дана соціальна реклама була розміщена на бордах підприємств ТОВ “РА Ігрус”, ТОВ “Рекламне агентство” Група Укр-Медіа “, ТОВ” Українська реклама “, ТОВ” Рекламне рішення “, ТОВ” Рекламне-інформаційне агентство “Імідж”, ФОП Вітязево Ліліана Андріївна, ТОВ “ЕКО XXI Століття”, ПП “Октагон”, ТОВ “Мультіборд”, ТОВ “Прайм-груп”.
В адміністрації наголосили, що підприємці погодилися на безоплатній основі виготовити і розмістити цю рекламу, тож державні кошти Києва на неї не витрачалися.
Нагадаємо, що кілька днів тому в столиці України з’явилися борди з зображенням мера Києва Віталія Кличка та написом “Досить шастати”.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо перший заступник голови КМДА Микола Поворозник винен в отриманні хабаря, то має відповісти за законом, а слідство повинно бути відкритим.