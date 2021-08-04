Український борець Парвіз Насібов приніс до скарбнички нашої збірної другу срібну медаль на Олімпійських іграх у Токіо.

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22-річний Парвіз Насібов, який виступає у вазі до 67 кг, поступився іранцеві Мохаммадреза Гараї.

Фото: НОК України

У півфіналі українець переміг єгиптянина Мохамеда Ель-Саєда наприкінці зустрічі.

У 2008 році українець Армен Варданян у вазі до 66 кг отримав “бронзу” Олімпійських ігор – більше нагород українські борці у цій вазі не отримували.

Загалом в активі української олімпійської збірної вісім нагород: дві срібні медалі та шість бронзових. У командному медальному заліку вона посідає 58-ме місце.

Раніше повідомляли, що на Олімпіаді в Токіо відбудуться фінальні змагання з греко-римської боротьби. Виступатимуть двоє українських спортсменів – Жан Беленюк та Парвіз Насібов.