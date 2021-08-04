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22-річний Парвіз Насібов, який виступає у вазі до 67 кг, поступився іранцеві Мохаммадреза Гараї.
Фото: НОК України
У півфіналі українець переміг єгиптянина Мохамеда Ель-Саєда наприкінці зустрічі.
У 2008 році українець Армен Варданян у вазі до 66 кг отримав “бронзу” Олімпійських ігор – більше нагород українські борці у цій вазі не отримували.
Загалом в активі української олімпійської збірної вісім нагород: дві срібні медалі та шість бронзових. У командному медальному заліку вона посідає 58-ме місце.
Раніше повідомляли, що на Олімпіаді в Токіо відбудуться фінальні змагання з греко-римської боротьби. Виступатимуть двоє українських спортсменів – Жан Беленюк та Парвіз Насібов.
- Вчора українська борчиня Алла Черкасова завоювала бронзову нагороду Олімпійських ігор-2020, які проходять у Токіо (Японія).