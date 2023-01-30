Бійці батальйону імені Джохара Дудаєва воюють на боці України, протистоять президенту РФ Володимиру Путіну та главі Чечні Рамзану Кадирову. Вони розповіли, як борються не тільки з російським вторгненням, а й з упередженнями, які існують стосовно чеченців.

Про це повідомило The Guardian.

До України разом з росіянами вдерлося чеченське ополчення Кадирова, яке підтримує Кремль. Вони відомі як “армія TikTok”, але крім слави у соціальних мережах, бойовики відомі тероризуванням мирного населення – за кордоном і вдома. На відміну від військ Кадирова, яке нерідко перебуває у тилу, менш відомі три чеченські батальйони з українського боку воюють на найбільш виснажливих і кривавих фронтах.

Утім, “слава” кадировських бойовиків на боці РФ мала вплив на ставлення до чеченців загалом. 38-річний чеченський рядовий “Тор” розповів, що в Україні стискався з упередженнями стосовно їхньої нації.

“Одного разу я почув від одного українця: “Ти можеш робити тут, в Україні, що хочеш, але ти все одно будеш, по-нашому, терористом і бандитом”, – поділився Тор. “І я сказав: “Ви знаєте, яка є різниця між мною і вами, чи моєю нацією і вашою? Нам байдуже, що про нас думають українці, нам байдуже, що про нас думають американці, росіяни чи британці. По правді кажучи, нам байдуже, що про нас думають чеченці. Ми повинні робити те, що ми повинні робити, ти знаєш”.

Батальйон імені Джохара Дудаєва названо на честь першого пострадянського президента незалежної Чечні, відомої як Республіка Ічкерія. Багато бійців звідти є чеченськими емігрантами в першому чи другому поколінні. Представники втекли від правління Кадирова, який очолив Чечню після воєн з Росією.

Бійці батальйону заявляли, що борються за Україну, бо вона стала найкращим шансом звільнити їхню націю, як вони кажуть, від “російського ярма”. Деякі з них живуть в Україні й зазначали, що мають право сповідувати свою мусульманську віру.

Проте через режим Кадирова та пропаганду, яку створює Кремль картиною нібито загрози “радикального ісламізму”, в Україні сприйняття чеченців “дуже погане”.

“Понад 30 років безперервна пропаганда проти нас. Кажуть, що ми варвари, ми тварини, ми хижаки, ми не можемо нормально говорити”, – додав Тор.

Чеченський батальйон діє під командуванням української армії, але не одержує жодного оборонного бюджету. Бійці постійно шукають нових пожертвувань.

До того ж, командиром батальйону є 41-річний Адам Осмаєв, який був добровольцем АТО. У 2017 році на нього та його дружину Аміну Окуєву скоїли збройний напад, внаслідок якого снайперка загинула. Кілерами, ймовірно, є російські спецслужби. Осмаєв є сином високопоставленого чиновника в нафтовій промисловості Чечні радянських часів. У 1999 році він приєднався до боротьби проти російського вторгнення, коли почалася друга чеченська війна.

“Він дуже хороша людина та професіонал”, – поділився Тор. “Він дійсно професіонал. Дуже вмотивований хлопець, який бореться за незалежність України, який все ще твердо вірить, що рано чи пізно Чечня буде незалежною. Ми знаємо, що він – дуже справедлива людина, спокійна і тиха. Справжній офіцер”.

З 24 лютого бійці батальйону проводили диверсійно-розвідувальну діяльність на півночі Києва, а потім брали участь у звільненні Ізюма.

“Ми дуже пишалися тим, що зіграли невелику роль, вклали своїх 50 копійок”, – зазначив Тор.

Останні тижні вони перебувають на позиціях у Бахмуті. Штабний сержант на позивний Мага наголосив, що росіяни використовували тактику знищення міст, залишаючи руїни, аби далі пройти піхотою, ще у Чечні. Він підкреслив, що військові РФ мають багато важкої артилерії, а у ЗСУ – недостатньо мінометів, щоб утримати росіян.

Чеченці під час розмови з представниками видання висловили розчарування через те, що Захід все ще не усвідомив потреби належним чином озброїти українців. Боєць Тор вважає, “злочином” повільні темпи обговорень урядом Німеччини щодо постачання танків Leopard 2.

“Просто дайте Україні зброю, а вони зроблять все інше і врятують ситуацію без необхідності проливання крові”, – наголосив чеченський захисник.

Водночас Тор висловив думку стосовно захисту країни, де існують упередження щодо чеченців. Він впевнений, що з часом сприйняття людей змінюється.

“Ми боремося за майбутнє і боремося за вільне майбутнє і для нас, і для України, і для молодого покоління. Для нас це молоде покоління важливіше за старе радянське. Ми не можемо розраховувати на думку жертв російської пропаганди, і ми маємо сказати, що нас це не хвилює”, – резюмував він.