Джерело: Libération.

Журналісти зустріли 67-річну пані Пліхчинську, коли подорожували Херсонською областю. Українка на початку повномасштабного російського вторгнення разом із коровою Ланою евакуювалася на Черкащину.

Фото: jnowickiphoto / Instagram

Нині вона повернулася додому. Ганна Пліхчинська за допомогою металошукача перевіряє свої поля на наявність мін і невибухових пристроїв, аби зберегти свою ферму.

Фото: jnowickiphoto / Instagram

“У Степовій Долині, селі на півдні країни, де ще кілька місяців тому точилися бойові дії, українська бабуся Ганна Пліхчинська бореться серед руїн і шахт, щоб вижити та зберегти свою ферму”, — написав  польский фотограф Еджей Новицький в Instagram.

Фото: jnowickiphoto / Instagram

Фото: jnowickiphoto / Instagram

Фото: jnowickiphoto / Instagram

Фото: jnowickiphoto / Instagram