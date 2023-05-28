Джерело: Libération.
Журналісти зустріли 67-річну пані Пліхчинську, коли подорожували Херсонською областю. Українка на початку повномасштабного російського вторгнення разом із коровою Ланою евакуювалася на Черкащину.
Нині вона повернулася додому. Ганна Пліхчинська за допомогою металошукача перевіряє свої поля на наявність мін і невибухових пристроїв, аби зберегти свою ферму.
“У Степовій Долині, селі на півдні країни, де ще кілька місяців тому точилися бойові дії, українська бабуся Ганна Пліхчинська бореться серед руїн і шахт, щоб вижити та зберегти свою ферму”, — написав польский фотограф Еджей Новицький в Instagram.
- В Україні є велика кількість людей похилого віку — #Букви публікують епізоди історій жінок похилого віку та як вони живуть під час війни. Кожен четвертий житель нашої країни старше 60 років і більшість із них — жінки. Деякі з них пережили Другу світову війну в дитинстві, а у 2014 їхнє життя знову змінилося, коли Росія анексувала Крим та частину Луганської й Донецької областей на Донбасі.