Українська бабуся Ганна Пліхчинська одна з небагатьох жителів села Степова Долина Херсонської області, яка повернулася після того, як його було майже повністю стертого під час боїв за Херсон.

Джерело: Libération.

Журналісти зустріли 67-річну пані Пліхчинську, коли подорожували Херсонською областю. Українка на початку повномасштабного російського вторгнення разом із коровою Ланою евакуювалася на Черкащину.

Нині вона повернулася додому. Ганна Пліхчинська за допомогою металошукача перевіряє свої поля на наявність мін і невибухових пристроїв, аби зберегти свою ферму.

“У Степовій Долині, селі на півдні країни, де ще кілька місяців тому точилися бойові дії, українська бабуся Ганна Пліхчинська бореться серед руїн і шахт, щоб вижити та зберегти свою ферму”, — написав польский фотограф Еджей Новицький в Instagram.