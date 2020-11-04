Верховна Рада України підтримала сьогодні в першому читанні два законопроєкти, які спрямовані на погашення податкових боргів "Укрнафти" на більш ніж 30 млрд гривень.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, 279 народних депутатів підтримали за основу законопроєкт № 4119.

Документом передбачає внесення змін до державного бюджету на 2020 рік.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт повинен “врегулювати бюджетну заборгованість ПАТ “Укрнафта” минулих періодів з урахуванням штрафних і фінансових санкцій, стягнення якої за інших обставин вимагало б тривалої юридичної процедури з невизначеним для держави результатом”.

Так, спочатку НАК “Нафтогаз України” отримає 32,3 млрд грн компенсації за постачання газу на умовах ПСО (публічних спеціальних зобов’язань під час закупівлі газу) зі спеціального фонду держбюджету. “Нафтогаз” визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нараховано податок на прибуток у розмірі майже 6 млрд грн.

З цих грошей компанія “Нафтогаз” має виплатити “Укрнафті” 15,1 млрд гривень за 2,06 млрд куб. м газу, поставленого у 2006 році, та 24,1 млрд гривень як авансовий платіж за газ майбутнього видобутку.

У свою чергу, “Укрнафта” зобов’язана погасити податковий борг, що становить 30,35 млрд гривень (включаючи штрафи і пеню).

Податкові виплати будуть спрямовані в спецфонд держбюджету.

Дану схему раніше докладно описував один з авторів законопроєкту – нардеп від “Слуги народу” Сергій Нагорняк.

Після сплати податкового боргу “Укрнафти” 1,4 млрд гривень планується спрямувати на зарплати шахтарям, а 8,9 млрд гривень – на фінансування Фонду боротьби з COVID-19.

“Надлишок надходжень у сумі 10,3 млрд грн буде спрямовано на забезпечення додаткових джерел фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19… (в сумі 8,9 млрд грн) і фінансування витрат на реструктуризацію вугільної галузі (в сумі 1,4 млрд грн)”, – йдеться в пояснювальній записці.

Також був ухвалений у першому читанні законопроєкт №4120, який безпосередньо пов’язаний із попереднім. За цей документ проголосували 230 нардепів.

Законопроєкт №4120 передбачає внесення змін до розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо тієї ж “Укрнафти”.

Він, зокрема, передбачає що “тимчасово, до 31 грудня 2020 року, кошти, що надходять на поточний рахунок ПАТ “Укрнафта”, відкритий органом казначейства в процесі проведення взаєморозрахунків…, є джерелом погашення податкового боргу ПАТ “Укрнафта”, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (з урахуванням штрафних (фінансових) санкцій, пені та відсотків)”.

Як відомо, “Укрнафта” – найбільша нафтовидобувна компанія України. Групі “Приват” українського олігарха Ігоря Коломойського належить 43% акцій компанії, а НАК “Нафтогаз України” – 50% + 1 акція.

Як раніше писали #Букви, борги “Укрнафта” накопичувала з 2003 року. Весь цей час компанія фактично повністю контролювалася Коломойським.

У 2014 році Верховна Рада України підвищила рентні ставки за користування природними надрами. У відповідь “Укрнафта”, контрольована на той момент Коломойським, перестала платити заборгованість по ренті. Тільки за 2016-2017 роки борги компанії зросли на 4,5 млрд. У 2015 році Парламент вніс зміни в законодавство, якими повернув державі контроль над компанією, але оперативне управління залишилося у Коломойського. Питання боргів це не вирішило, і вони досягли суми в більш ніж 30 млрд гривень.

Підтримані сьогодні в першому читанні законопроєкти призведуть до того, що “Укрнафта” заплатить свої борги з грошей, які українці фактично заплатили за газ.