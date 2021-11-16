Про це він заявив на бенкеті у лордмера Лондона 15 листопада, повідомляє пресслужба британського уряду.

Джонсон зазначив, що в умовах кліматичної кризи державам треба погоджувати свої дії у сфері науки, свободи слова тощо за прикладом створення нових інституцій після Другої світової війни.

“Тому що очевидно, що деякі країни просто не збираються розвиватися у напрямку демократизації ринку. І ми повинні чітко усвідомлювати це. Ми повинні з цим упоратися, у нас мають бути якомога дружні й прагматичні відносини”, – сказав він.

Прем’єр наголосив, що Британія тісніше співпрацює з тими урядами, які розділяють її цінності.

“Тому, коли ми закликаємо підтримувати суверенітет і цілісність України, це не тому, що ми хочемо протидіяти Росії чи якимось чином ізолювати цю велику країну. Це тому, що ми віданні демократії й свободі”, – пояснив голова британського уряду.

Саме тому, додав Джонсон, коли Польща попросила допомогти з розв’язанням міграційної кризи на кордоні з Білоруссю, Лондон швидко відповів.

“І ми сподіваємося, я сподіваюся, що інші європейські країни визнають, що невдовзі доведеться робити вибір між нарощуванням російського газу і захистом України, відстоюванням миру й стабільності”, – наголосив британський прем’єр.

Борис Джонсон уточнив, що йдеться не просто про угоду з друзями, а початком співробітництва у сфері кіберзахисту й безпеки. За його словами, Британія завойовує друзів, не залякуючи і не спонукаючи уряди збільшувати свої борги, а шляхом створення коаліції на рівноправних умовах.