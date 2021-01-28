Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сьогодні попрямував до Шотландії в спробі зупинити зростаючу підтримку ще одного референдуму про незалежність.

Про це пише Reuters.

Узи, які зв’язують Англію, Уельс, Шотландію та Північну Ірландію в економіку з оборотом в 3 трильйони доларів, були серйозно ослаблені як Brexit, так і діями Джонсона у зв’язку зі спалахом коронавируса.

Опитування громадської думки показують, що більшість шотландців тепер підтримають незалежність, хоча Джонсон неодноразово заявляв, що зараз не час для ще одного референдуму, який може зруйнувати більш ніж 314-річний союз між Великобританією і Шотландією.

Напередодні свого візиту, який розкритикували шотландські націоналісти, Джонсон сказав, що Шотландія, як частина Сполученого Королівства, отримала доступ до вакцини проти коронавірусу, розробленої Оксфордським університетом. Також він нагадав, що в країні створили 80 нових центрів вакцинації.

“Ми об’єдналися, щоб перемогти вірус. Взаємне співробітництво Великої Британії протягом всієї цієї пандемії – це саме те, чого очікують жителі Шотландії, і це те, на чому я зосереджений”, – сказав Джонсон.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен розкритикувала поїздку Джонсона, засумнівавшись у тому, що його візит дійсно важливий. За її словами, це поганий приклад для громадськості.

Стерджен, яка очолює напівавтономних уряд Шотландії, сподівається, що її шотландська національна партія на виборах в автономний парламент в травні дасть їй мандат на проведення другого референдуму.

Якщо Шотландія проголосує за незалежність, це буде означати, що Сполучене Королівство втратить близько третини своєї території і майже десяту частину свого населення.

Джонсон при цьому заявив, що немає необхідності в новому голосуванні після того, як шотландські виборці відкинули незалежність в 2014 році (55% проти 45%).

Проте більшість шотландців також проголосували проти Brexit, чим викликали вимоги шотландських націоналістів про нове голосування за від’єднання від Великої Британії.

“Спроби шотландських націоналістів змусити змінити конституцію Сполученого Королівства сильно відволікають від боротьби з COVID-19”, – сказав британський міністр кабінету міністрів Майкл Гоув.

Гоув вважає, що Джонсон, який став міністром профспілок, є кращим лідером для збереження єдності Великобританії.