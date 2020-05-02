Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і його наречена Керрі Саймондс назвали свого новонародженого сина Уілфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Саймондс у своєму Instagram розповіла, що дитину назвали на честь дідуся прем’єр-міністра Вілфреда і її дідуся Лоурі.

Малюк також був названий на честь двох лікарів, доктора Ніка Прайса і доктора Ніка Харта, які боролися за життя Бориса Джонсона, коли він перебував у реанімації з коронавірусом.

Саймондс також опублікувала перше фото сина. На знімку вона тримаємо малюка на руках.

“Спасибі приголомшливій команді Національної служби охорони здоров’я в лікарні University College London за те, що вони так дбали про нас. Я не могла б бути щасливішою. Моє серце переповнене”, – написала Саймондс.

Хлопчик народився вранці 29 квітня в лондонській лікарні.

Наприкінці лютого 55-річний Джонсон і 32-річна Саймондс оголосили, що заручилися і чекають на дитину.

Це перша в історії Британії неодружена пара, яка живе в прем’єрській резиденції на Даунінг-Стріт, 10.

Для Бориса Джонсона це буде вже третій шлюб. Від другого шлюбу з адвокатом Мариною Вілер у політика є четверо дітей.

Про романтичні стосунки Джонсона й Саймондс стало відомо на початку 2019 року. Познайомилися ж вони у 2012 році: дівчина працювала в штабі Джонсона на перевиборах мера Лондона. Джонсон був одним із кандидатів – і вибори виграв.

До серпня 2018 року Саймондс була головою прес-департаменту Консервативної партії. У липні 2019-го дівчина переїхала разом із Джонсоном у резиденцію прем’єр-міністра на Даунінг-стріт, 10.