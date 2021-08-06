Очільник британського уряду Борис Джонсон вирішив продовжити робочу поїздку Шотландією, попри випадок зараження коронавірусом COVID-19 в одного з членів його команди. Протокол вимагає, аби всі члени команди, які контактували з зараженим, пішли на самоізоляцію.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

За словами інсайдерів, Джонсон кілька разів контактував із членом команди, який отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Сам Джонсон стверджує, що не зустрічався з цим чиновником. Водночас інсайдер розповів, що Джонсон летів спільно з інфікованим одним літаком з Глазго.

Всі члени команди голови уряду, які визнали, що контактували з зараженим — пішли на самоізоляцію. Але Джонсон факт контакту заперечує та від ізоляції категорично відмовляється.

На Даунінг-стріт також не змогли відповісти — коли Джонсон востаннє тестувався на коронавірус та чи було це після того, як позитивний результат отримав один із членів його команди.

До цього Джонсон був на ізоляції через контакт з міністром охорони здоров’я, в якого також був позитивний результат тесту.

У відповідь на запит Guardian представник британського уряду сказав, що “прем’єр-міністр регулярно здійснює офіційні візити відповідно до встановлених рекомендацій щодо стримування коронавірусу. Прем’єр-міністр не контактував ні з ким, в кого був позитивний результат”.

Рекомендації Міністерства охорони здоров’я Великої Британії передбачають, що попри факт вакцинації проти коронавірусу всі особи, які контактували з зараженим коронавірусом, мають бути на обов’язковій ізоляції. Такі правила змінять після 16 серпня.

Уряд Шотландії має власні рекомендації щодо стримування коронавірусу. Вони передбачають, що ті, хто контактував із зараженим коронавірусом, мають провести 10 днів на ізоляції.

Раніше міністерство охорони здоров’я Великої Британії напередодні скасування COVID-обмежень рекомендувало кожному дорослому британцеві зробити перше щеплення проти коронавірусу.