Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон шість років тому почав писати книгу з висвітленням невідомих фактів з біографії батька театру — Вільяма Шекспіра. Політик звернувся по допомогу до фахівців, аби закінчити її.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Про те, що Джонсон досі працює над книгою “Вільям Шекспір: загадка генія”, на Даунінг-стріт підтвердили після того, як прем’єр-міністр пропустив кілька зустрічей з британськими високопосадовцями.

Книгу Джонсон почав писати ще у 2015 році. Тоді, бувши мером Лондона, він підписав угоду з видавництвом Hodder & Stoughton. Гонорар – майже 692 тисячі доларів. Але у 2019 році Джонсон сказав, що не встигає вчасно дописати книгу.

Аби закінчити книгу, Джонсон звернувся по допомогу до одного з академіків, які спеціалізуються на творчості Шекспіра. Останнього запросили на спеціальний брифінг, де він відповідав на запитання, пов’язані з життям та творчістю Шекспіра. Після цього Джонсон нібито використав запис їх розмови, перефразовуючи сказане академіком.

Інсайдери стверджують, що Джонсон вчинив так само, коли писав біографію Вінстона Черчилля. Знаючи про такий “метод” ексжурналіста, ніхто зі знавців Шекспіра не погодився співпрацювати з нинішнім очільником британського уряду.

В американському видавництві Riverhead повідомили, що книга Джонсона про Шекспіра має з’явитися в березні 2022 року. В британському видавництві відповіли, що не збираються друкувати книгу.

Представник Джонсона від коментарів стосовно цього відмовився.