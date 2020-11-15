Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пішов на самоізоляцію після спілкування з міністреркою Лі Андерсон, у якої виявили коронавірус.

Про це повідомляє ВВС.

Відзначається, що Джонсон спілкувався з Андерсон близько півгодини, але наразі у нього немає симптомів захворювання.

“Сьогодні Борису Джонсону повідомили, що він має два тижні провести на самоізоляції, згідно з правилами. Прем’єр-міністр продовжить працювати дистанційно”, – повідомили в офісі глави уряду.

27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.

Після цього Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії і йому стало краще.