Про це повідомляє ВВС.
Відзначається, що Джонсон спілкувався з Андерсон близько півгодини, але наразі у нього немає симптомів захворювання.
“Сьогодні Борису Джонсону повідомили, що він має два тижні провести на самоізоляції, згідно з правилами. Прем’єр-міністр продовжить працювати дистанційно”, – повідомили в офісі глави уряду.
27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.
Після цього Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії і йому стало краще.
- Борис Джонсон повернувся до роботи в понеділок, перехворівши перед цим коронавірусом. Він розповів, що його життя було під загрозою. У Саймондс також були симптоми хвороби, але вона швидко одужала.