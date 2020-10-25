Нинішній мер Дніпра Борис Філатов лідирує і виходить у другий тур на місцевих виборах. Його результат - 44,47%.

Такі результати екзит-полу на замовлення телеканалу “Україна 24” і програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка – 1,9%.

З огляду на те, що Філатов не набрав більше 50% голосів виборців, він виходить у другий тур з одним з кандидатів, які посіли друге і третє місце.

Результати виборів мера Дніпра (перша п’ятірка):

Борис Філатов, “ПРОПОЗИЦІЯ” 44.47%

Загід Краснов, “Громадянська сила” 14.44%

Олександр Вілкул, “Блок Вілкула “Українська перспектива” 11.27%

Сергій Риженко, “Слуга народу” 10.6%

Сергій Нікітін, “Опозиційний платформа – За життя” 8.81%

Далі голоси виборців розподілилися таким чином: Артем Романюків, Демократичний альянс 3.13%; Тетяна Ричкова, “Європейська солідарність” 2.37%; Мгер Куюмчян, ВО “Батьківщина” 1.11%; Ігор Майденко, “Національний корпус” 0.73%; Тетяна Лампік, Партія Зелених України 0.64; Павло Дем’яненко, “Справа” 0.53%; Олег Василенко, ВО “Свобода” 0.47%; Дмитро Семеренко, “Команда Дніпра” 0.35%; Євген Богиня, самовисування 0.35%; Михайло Корольов, самовисування 0.29%; Віталій Жеганській, “Голос” 0.29%, Олена Сергєєва, самовисування 0.15%.

Результати виборів в Дніпровську міськраду (проходять партії, що набрали більше 5%):

“Пропозиція” 28.33%

“Опозиційна платформа – За життя” 17.15%

“Слуга народу” 15.21%

“Громадська сила” 10.44%

“Європейська солідарність” 7.5%

Блок Вілкула “Українська перспектива” 5.24%

Менше 5% набрали і не проходять до міськради такі партії: “Партія Шарія” 4.41%, політична партія Демократичний альянс 3,15%, ВО “Батьківщина” 2.21%, “Національний корпус” 1.79%, “За майбутнє” 1.12%, “Наш край” 0.94%, “Партія Зелених України” 0.74%, ВО “Свобода” 0.65%, “Голос” 0.56%, “Команда Дніпра” 0.56%, “Справа” 0%.

Вранці МВС звітувало, що правоохоронці зафіксували схему підкупу виборців на місцевих виборах (так звані каруселі) у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

У звіті ОПОРА про перші порушення зазначаються дострокове голосування та голосування із запізненням, нестача кабінок та урн, недопуск спостерігачів на дільниці.