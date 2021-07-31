Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі чекають на другу дитину напередодні Різдва.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

У квітні 2020 року в пари народився син Вілфред.

На особистій сторінці в Instagram Керрі написала, що на початку року в неї був викидень. Зараз вона знову вагітна й чекає на дитину за кілька місяців.

“Я настільки щаслива, що знову змогла завагітніти, але до цього я настільки сильно нервувала. Проблеми з фертильністю можуть бути надто складними для багатьох людей, передусім коли на таких платформах, як Instagram, може здаватися, що в житті інших все ідеально”, – написала вона.

Борис та Керрі Джонсон таємно одружилися 29 травня в Вестмінстерському соборі в оточенні близьких людей та членів родини. Керрі стала третьою дружиною 57-річного британського прем’єр-міністра. Окрім сина в шлюбі з Керрі, в Джонсона є ще четверо дітей.

У 2018 році Джонсон і його попередня дружина Марина Вілер оголосили, що розлучаються після 25 років шлюбу.

Раніше він був одружений з Алегрою Мостін-Овен.