Бородянський хоче зобов’язати поширювачів інформації оприлюднювати ідентифікаційні дані

Про це свідчать основні положення законопроєкту.
У презентації документа зазначається, що поширювач масової інформації – фізична або юридична особа, у тому числі суб’єкт у сфері медіа, що створює або збирає і поширює масову інформацію. А масова інформація – це будь-яка інформація, що є доступною для необмеженого чи невизначеного кола осіб або до якої можливо отримати доступ будь-якій особі з будь-якого місця та в будь-який час за власним вибором, у тому числі за згодою чи дозволом поширювача такої інформації.
Наголошується, що поширювачі масової інформації будуть зобов’язані розміщувати власні ідентифікаційні дані у доступному для отримувачів інформації місці (на головній сторінці власного вебсайту або на початку власної веб-сторінки, в розділі з інформацією про власника облікового запису на платформі спільного доступу до інформації чи в сервісах обміну миттєвими повідомленнями, в інших доступних для отримувача інформації місцях).
Крім того, постачальники послуг хостингу, провайдери платформ спільного доступу до інформації та провайдери сервісів обміну миттєвими повідомленнями, за допомогою яких можливе поширення масової інформації на території України будуть зобов’язані мати представництво або дочірню компанію в Україні та розміщувати власні ідентифікаційні дані, передбачені цією статтею.
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, презетуючи свій проєкт закону про дезінформацію, також розповів про пункт кримінальної відповідальності, яка передбачається для “фабрик ботів”.
У грудні Володимир Бородянський заявив, що законопроєкт про дезінформацію вже на фінальній стадії розробки
- Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський виступив за введення в Україні відповідальності (в тому числі кримінальної) для журналістів за розголошення недостовірної або маніпулятивною інформації.
- Пізніше Бородянський пояснив, які на його думку критерії дезінформації і повідомив, що багато норм закону про медіа та боротьбі з дезінформацією будуть діяти до тих пір, поки частина України залишається тимчасово окупованій.