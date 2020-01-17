Бородянський хоче зобов’язати поширювачів інформації оприлюднювати ідентифікаційні дані

У законопроєкті про дезінформацію міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського передбачається, що поширювачі масової інформації будуть зобов’язані розміщувати власні ідентифікаційні дані в доступному для отримувачів інформації місці.

Про це свідчать основні положення законопроєкту.

У презентації документа зазначається, що поширювач масової інформації – фізична або юридична особа, у тому числі суб’єкт у сфері медіа, що створює або збирає і поширює масову інформацію. А масова інформація – це будь-яка інформація, що є доступною для необмеженого чи невизначеного кола осіб або до якої можливо отримати доступ будь-якій особі з будь-якого місця та в будь-який час за власним вибором, у тому числі за згодою чи дозволом поширювача такої інформації.

Наголошується, що поширювачі масової інформації будуть зобов’язані розміщувати власні ідентифікаційні дані у доступному для отримувачів інформації місці (на головній сторінці власного вебсайту або на початку власної веб-сторінки, в розділі з інформацією про власника облікового запису на платформі спільного доступу до інформації чи в сервісах обміну миттєвими повідомленнями, в інших доступних для отримувача інформації місцях).

Крім того, постачальники послуг хостингу, провайдери платформ спільного доступу до інформації та провайдери сервісів обміну миттєвими повідомленнями, за допомогою яких можливе поширення масової інформації на території України будуть зобов’язані мати представництво або дочірню компанію в Україні та розміщувати власні ідентифікаційні дані, передбачені цією статтею.