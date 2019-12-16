Відповідний пост Бородянський опублікував в фейсбук.

Володимир Бородянський, коментуючи звільнення Марини Порошенко, заявив, що сам звернувся до наглядової ради установи, оскільки УКФ, а також його керівництво, на його думку, повинні триматися в стороні від політичних суперечок.

“Минулого тижня я звернувся до Наглядової ради Українського культурного фонду з проханням розглянути питання про припинення повноважень Марини Порошенко на посаді голови наглядової ради. Переконаний, що для державної інституції, якою є УКФ, важливо залишатися поза політичними суперечками та виключити заполітизованість позиції голови наглядової ради”, — заявив він.

Новий голова Фонду буде обраний на засіданні наглядової ради в січні наступного року.