Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що відповідно до закону про дезінформацію, який ще знаходиться на стадії вдосконалення, кримінальна відповідальність настає за систематичне поширення недостовірної інформації.

Про це він заявив в програмі “Що це було”.

“У держави є право захищати свою територію, еко-простір, свої кордони, так само, як і захищати свій інформаційний простір. Тобто надати громадянам право на отримання достовірної і правдивої інформації під час гібридної війни. Ми повинні знаходити механізми, які нас убезпечать від дезінформації через визначення поняття “дезінформація” і запобіжники”, – сказав він.

Бородянський зазначив, що був готові до бурхливої ​​реакції, оскільки “цей закон обмежує велика кількість людей, які зловживають свободою слова і створюють факти, яких не існує”.

“Я сподіваюся, що ми ніколи не зайдемо в російський сценарій. Україна не Росія. Завдання цього закону, щоб це було неможливо. Зокрема, через запобіжники, які є в законі. Наприклад, обов’язково звернення до ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини) перед винесенням кримінальної вироку. Ще не відповів – немає вироку “.

Що стосується дати прийняття закону, то, за словами Бородянського, мінімум два місяці знадобиться на вдосконалення документа.