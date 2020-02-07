Бородянський висловився щодо відокремлення Міністерства спорту

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявив, що створювати окреме Міністерство спорту недоцільно.

Про це він сказав сьогодні, повідомляє інформагентство “Укрінформ”.

“Щодо розділення міністерства. Ми всі розуміємо, що спорт потребує потужного управління, а потужне управління – це потужні інституції. Ми будуємо потужне Міністерство (МКМС – ред.), потужну агенцію (Державне агентство спорту – ред.). Ми плануємо створити Фонд підтримки спорту”, – сказав Бородянський.

За його словами, нова структура, яка нині вибудовується, дозволить Міністерству створювати політику, а Держагентству – реалізовувати цю політику та розвивати масовий спорт.

“Така конструкція, я думаю, в рази потужніша, ніж окреме Міністерство. Тому я вважаю, що потрібно продовжувати йти в таку структуру, посилювати інституцію”, – резюмував міністр.