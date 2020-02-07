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Бородянський висловився щодо відокремлення Міністерства спорту

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявив, що створювати окреме Міністерство спорту недоцільно.

П’ятниця, 7 лютого 2020, 14:45

Про це він сказав сьогодні, повідомляє інформагентство “Укрінформ”.

“Щодо розділення міністерства. Ми всі розуміємо, що спорт потребує потужного управління, а потужне управління – це потужні інституції. Ми будуємо потужне Міністерство (МКМС – ред.), потужну агенцію (Державне агентство спорту – ред.). Ми плануємо створити Фонд підтримки спорту”, – сказав Бородянський.

За його словами, нова структура, яка нині вибудовується, дозволить Міністерству створювати політику, а Держагентству – реалізовувати цю політику та розвивати масовий спорт.

“Така конструкція, я думаю, в рази потужніша, ніж окреме Міністерство. Тому я вважаю, що потрібно продовжувати йти в таку структуру, посилювати інституцію”, – резюмував міністр.

  • 17 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з деякими умовами. Одним із доручень стала підготовка до поділу раніше об’єднаних міністерств. Йдеться про Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, Міністерство культури, молоді та спорту і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Теги: Бородянський, спорт

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