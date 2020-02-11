Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський виступає за продовження в Україні заборони на російські соціальні мережі.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню “РБК-Україна”.

Так, відповідаючи на запитання, чи буде він ініціювати відновлення доступу до заблокованих російських соцмереж і медіа, оскільки навесні закінчується термін заборони, міністр заявив: “Звичайно ні”.

“Я вважаю, що потрібно продовжувати заборону, тут навіть немає жодної дискусії”, – наголосив Бородянський.

Міністр уточнив, що має намір ініціювати продовження заборони.

“Будемо ініціювати. Обов’язково”, – заявив Бородянський.

Як відомо, в травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”. У списку юридичних осіб, зокрема, є компанії “Яндекс” і “Яндекс.Україна”.

Крім того, українські Інтернет-провайдери заборонили доступ користувачів до соцмереж “ВКонтакте” і “Однокласники”, а також до сервісу Mail.ru. Заборона була введена на три роки.