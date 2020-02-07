Про це він сказав сьогодні, повідомляє інформагентство “Укрінформ”.
За його словами, треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном і виступи артистів.
“Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, в тому числі в РФ, і виступи артистів. Спортсмени не обирають, виступати їм чи не виступати. У них є вибір – отримувати очки, чи не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично втрачає бали. Це обмежує можливості спортсмена виборювати медаль, тому це питання не тільки України і Росії, це міжнародне питання, коли одна держава напала на іншу державу, а ми щоби виборювати медалі в світі повинні виступати на території держави-агресора”, – сказав Бородянський.
Варто зазначити, що раніше стало відомо, що українські спортсменки візьмуть участь у змагання з художньої гімнастики у Росії.
Віцепрезидентка Федерації гімнастики і водночас головна тренерка збірної України Ірина Дерюгіна заявила, що участь гімнасток у змагання в Москві підвищує рейтинг України та впливає на підготовку до Олімпійських ігор.
- Раніше президенти спортивних федерацій України з олімпійських видів спорту звернулися до президента Володимира Зеленського та спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова через припинення виділення коштів для фінансування їх діяльності.