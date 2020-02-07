Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що українські спортсмени повинні виступати на території Росії щоби виборювати медалі в світі.

Про це він сказав сьогодні, повідомляє інформагентство “Укрінформ”.

За його словами, треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном і виступи артистів.

“Треба розрізняти виступи спортсменів за кордоном, в тому числі в РФ, і виступи артистів. Спортсмени не обирають, виступати їм чи не виступати. У них є вибір – отримувати очки, чи не отримувати. Якщо спортсмен не виступає за кордоном, він автоматично втрачає бали. Це обмежує можливості спортсмена виборювати медаль, тому це питання не тільки України і Росії, це міжнародне питання, коли одна держава напала на іншу державу, а ми щоби виборювати медалі в світі повинні виступати на території держави-агресора”, – сказав Бородянський.

Варто зазначити, що раніше стало відомо, що українські спортсменки візьмуть участь у змагання з художньої гімнастики у Росії.

Віцепрезидентка Федерації гімнастики і водночас головна тренерка збірної України Ірина Дерюгіна заявила, що участь гімнасток у змагання в Москві підвищує рейтинг України та впливає на підготовку до Олімпійських ігор.