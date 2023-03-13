Про це повідомив голова Кам’янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.

Роман потрапив в оточення на Вугледарському напрямку, отримав тяжке поранення в бою та потрапив у російський полон 24 січня, проте там йому не надали медичної допомоги. Відтак армієць загинув 28 лютого.

Голова районної ради Кам’янець-Подільського зазначив, що тіло захисника вдалося повернути. Романа евакуювали “на щиті” 12 березня.

Ми завжди пам’ятатимемо його як щирого, доброго юнака, який безмежно обожнював свою родину, цей світ, і завжди ділився радістю, теплом з усіма. Він дійсно Герой! І він завжди буде в нашому серці.

Щирі співчуття рідним та близьким.

Світла пам‘ять захиснику”, – написав Сімашкевич.